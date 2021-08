Lautaro Martinez a disposizione di Inzaghi col mercato sullo sfondo

Lautaro Martinez da oggi inizia ad allenarsi agli ordini di Inzaghi. Un nuovo inizio per l’argentino, col mercato sullo sfondo.

MERCATO ANCORA APERTO – Le voci di mercato su Lautaro Martinez sono improvvisamente aumentate negli ultimi giorni. E la questione rimarrà sullo sfondo ancora per un mese, giorno più giorno meno. Per una somma di fattori. Il rinnovo infatti è un discorso aperto, con diverse asperità da superare. Il suo agente è uno che vuole che se ne parli. L’Inter ha i soliti problemi economici su cui è facile speculare. Tutto questo da oggi va sullo sfondo. Un grosso elefante nella stanza, senza dubbio. Ma da oggi si ritorna a pensare al campo.

GIOCATORE CRESCIUTO – Lautaro infatti oggi inizia ad allenarsi agli ordini di Inzaghi. L’argentino arriva in ritiro dopo la vittoria della Copa America, conoscendo così il suo nuovo allenatore. Iniziando una nuova pagina in maglia Inter. A prescincere dalle altre questioni, c’è il campo ad aspettarlo. E col pallone tra i piedi per Martinez ci sono premesse interessanti. Il Toro negli ultimi sei mesi ha vissuto una crescita, tecnica e mentale. Ha imparato a convivere con le sue emozioni, aumentando di molto la sua capacità di incidere sulle partite a prescindere dai gol. È stato ovviamente un elemento chiave della vittoria dello scudetto per l’Inter. E poi ha fatto un ulteriore passo avanti vincendo con l’Argentina. Oggi in nerazzurro c’è un Lautaro più forte, più consapevole e incisivo.

NUOVO INIZIO – Il nuovo inizio con Inzaghi non è un passo banale. L’argentino è sbocciato anzi diciamo pure esploso grazie a Conte. E ora si trova a giocare per un nuovo allenatore. Con una qualità indiscutibile: la capacità di far rendere i giocatori offensivi. L’unione di questo fatto con un Lautaro più maturo promette grandi cose. Sempre poi col totem Lukaku a fianco a fare da garanzia. Se il mercato non rovinerà tutto troppo presto.