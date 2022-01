Lautaro Martinez, 60 gol non bastano: quanti ex Inter nel mirino

Lautaro Martinez ha raggiunto quota 60 gol totali con la maglia dell’Inter. E questo lo porta sia a superare un illustre ex, sia ad avvicinarsi ad altri nella classifica all time dei goleador nerazzurri.

CIFRA TONDA – Con il gol che vale lo 0-4 in casa della Salernitana (vedi video), Lautaro Martinez sale a quota 60 gol con la maglia dell’Inter. Guardando alla classifica complessiva di tutti i goleador nerazzurri, il 10 argentino è ora un gradino sopra il Fenomeno Ronaldo, fermo a 59 gol. Il Toro aveva comunque superato da tempo altri storici bomber come Samuel Eto’o (53 reti) e Rodrigo Palacio (58). E adesso mette nel mirino altri nomi illustri del passato, tra cui un ex compagno.

OBIETTIVO PUNTATO – Segnando solo altre 4 reti con l’Inter, Lautaro Martinez raggiungerebbe l’amico Romelu Lukaku. Nelle due stagioni assieme, la coppia soprannominata LuLa ha segnato la bellezza di 104 reti assieme, di cui 64 da parte del belga (che si ricongiungerebbe volentieri col Toro). Poco sopra l’attuale 9 del Chelsea, il Toro troverebbe poi Zlatan Ibrahimovic (66 reti con l’Inter), e più su ancora Alvaro Recoba (72 timbri nerazzurri) e Adriano (74). Le statistiche non sembrano interessare molto a Lautaro Martinez, che baratterebbe volentieri i numeri con un altro titolo. Ma siglando altre 14 reti (raggiungendo quindi Adriano) entrerebbe di diritto nella top20 dei migliori marcatori nerazzurri di sempre. Incidendo ancor di più il suo nome nella storia dell’Inter.