Lautaro Martinez dice 133! Chi c’è ora nel mirino del capitano dell’Inter?

Lautaro Martinez firma il gol che decide Roma-Inter 0-1). Che porta il Toro a 133 reti in maglia nerazzurra, diventando così il miglior marcatore straniero della storia dell’Inter. Il capitano ora punta un’altra leggenda.

PASSI AVANTI – Dopo le critiche di inizio stagione, Lautaro Martinez sta rispondendo sul campo. Per il capitano dell’Inter 3 reti nelle ultime tre gare di Serie A, compresa quella che decide la sfida contro la Roma. Un gol di cattiveria, che lancia un messaggio di squadra e personale. E che permette al Toro di salire a 133 reti in maglia nerazzurra. Diventando così il settimo miglior marcatore della storia dell’Inter, oltre che il migliore tra i non italiani. Sappiamo che a Lautaro Martinez interessano poco le statistiche personali, come ribadito anche in merito alla sua candidatura al Pallone d’Oro (qui le sue parole). Tuttavia è affascinante vedere come stia scalando sempre più la classifica all time dei marcatori dell’Inter. Con il prossimo scalino più vicino di quanto sembri.

Lautaro Martinez continua a scalare la storia dell’Inter

ALTRE LEGGENDE – Il gol decisivo in Roma-Inter permette a Lautaro Martinez di raggiungere Istvan Nyers a 133 gol in nerazzurro. Affiancandolo così sul settimo gradino della top10 dei migliori marcatori della storia dell’Inter. E il sesto posto dista appena dieci lunghezze. Ed è quello occupato da Benito Lorenzi, leggenda nerazzurra degli anni Cinquanta. Veleno siglò 143 reti in 314 partite con la maglia dell’Inter tra il 1947 e il 1958, vincendo due scudetti. Lautaro Martinez al momento è a quota 133 gol in 291 gare. Un obiettivo quindi ampiamente alla portata del capitano nerazzurro, che inizierà la rincorsa già mercoledì contro lo Young Boys.