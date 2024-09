Lautaro Martinez fuori per scelta tecnica? La possibile decisione di Inzaghi – SM

Lautaro Martinez non sarà, con molta probabilità, schierato dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dal primo minuto del match tra il Manchester City e Inter.

LA SITUAZIONE – Lautaro Martinez non è ancora quello che siamo abituati a vedere, come sa anche il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. Il calciatore argentino è tornato dalle vacanze a ridosso dell’inizio della stagione, venendo subito impiegato dal primo minuto nel match pareggiato per 2-2 contro il Genoa. A causa di un affaticamento muscolare patito proprio in tale sfida, il Toro ha saltato la successiva sfida vinta dai nerazzurri per 2-0 contro il Lecce per poi tornare nel match casalingo contro l’Atalanta dominato con il punteggio di 4-0. In nessuna delle sfide da lui disputate, compresa l’ultima impattata a Monza per 1-1, il capitano nerazzurro è andato a segno. Segno evidente di una forma che non è ancora adeguata per reggere ad alti livelli. Tanto che, come riferito da Sport Mediaset, contro il Manchester City il Toro potrebbe essere sopravanzato dal primo minuto da Mehdi Taremi per “scelta tecnica”.

Lautaro Martinez verso la panchina a Manchester? Inzaghi ci pensa, senza mettere in dubbio una realtà!

LE DICHIARAZIONI – Intervistato da Amazon Prime Video, Inzaghi si è così espresso sulle difficoltà ora incontrate dal capitano nerazzurro: «Lautaro Martinez tornerà a segnare come ha sempre fatto. Non ha avuto modo di fare la preparazione, è arrivato tardi e si è dovuto fermare alla seconda giornata. Poi è stato convocato per due partite con l’Argentina: avrà tutto il tempo necessario per tornare a essere come sempre il nostro bomber. Gioca dal primo minuto? Adesso vediamo, sono tanti i giocatori che vogliono giocare. Dovremmo dosare le forze e viaggi. Abbiamo giocato 48 ore fa, giocheremo un’altra partita importante domenica. Sappiamo che il calendario ci ha prospettato queste due partite, cercheremo di farle nel migliore dei modi».