Inter, l’attacco è in calo: il confronto con i numeri delle ultime stagioni

L’Inter in attacco presenta numeri per nulla rassicuranti. Rispetto allo scorso anno il totale dei gol delle punte nerazzurre è calato. Conferma del fatto che non si tratta solo di problemi di reparto ma di tutta la squadra

CALO – L’Inter ha un attacco profondamente diverso rispetto allo scorso anno. Via Alexis Sanchez, torna Romelu Lukaku che di fatto non ha ancora avuto modo di “tornare”. Il suo rientro dovrebbe avvenire dopo la pausa, ovvero in occasione della partita con la Roma (vedi articolo). Con lui Inzaghi spera di ritrovare quei gol che regalano i 3 punti. Lo scorso anno, dopo le prime 7 giornate, il reparto offensivo aveva totalizzato 13 reti. Quest’anno sono solamente 7, poco più della metà. Un calo drastico, di cui hanno risentito tutti.

I NUMERI – Lo scorso anno Edin Dzeko aveva già segnato 6 reti, con un ottimo inizio di stagione. Solo un gol invece in questa stagione, gli stessi di Lukaku (però infortunato). Il belga nel secondo anno di Conte dopo 7 giornate ne aveva già fatti ben 5. Esattamente le reti segnate da Lautaro Martinez lo scorso anno. Il Toro è invece fermo a 3 alla prima sosta. L’unico costante è Joaquin Correa: 2 gol sia quest’anno che lo scorso. Per chi ancora pensa a Sanchez, dopo 7 giornate nei precedenti campionati non ha mai trovato la rete. Inzaghi e i suoi devono ripartire il prima possibile. Così non va.