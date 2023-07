L’attacco dell’Inter cerca nuova forma, ma serve cedere Correa

L’attacco dell’Inter sta cambiando pelle rispetto alla passata stagione. Ma per arrivare a un reparto credibile serve ancora un passo: la cessione di Correa.

ATTACCO RINNOVATO – L’attacco dell’Inter per la stagione 2023-2024 avrà un nuova pelle. L’addio di Dzeko, che ha lasciato scadere il suo contratto è stato il primo passo. Il secondo, ben più ampio nella falcata, è stato la rinuncia a Lukaku. Che ha lasciato il reparto offensivo senza il suo totem. Quindi aperto a una rivoluzione. Con due cambi su quattro elementi. Ma se già così la differenza rispetto alla scorsa stagione è notevole, per arrivare veramente alla nuova forma, compiuta, dell’attacco dell’Inter servirebbe un passo ulteriore. Cioè l’addio di Correa.

ELEMENTO DI DIFFICILE COLLOCAZIONE – La situazione del Tucu non è delle più semplici. Il mercato attorno a lui è silente. Come inevitabile dopo le ultime due stagioni. Ma anche la sua fiducia nel mondo Inter è ai minimi termini. Se non inestistente. Come inevitabile dopo le ultime due stagioni. Insomma, resta in rosa, ma nessuno lo considera veramente. Un punto di partenza insensato per iniziare il 2023-2024. Da qui la necessità dell’ultimo passo di cui sopra.

CAMBIO NECESSARIO – Correa non è più un’opzione credibile. Sostituirlo con un nuovo elemento permetterebbe a Inzaghi di ritrovare una risorsa. Avere un attacco completo, almeno numericamente. Tutto da scoprire, visto che l’unico elemento “noto” rimarrebbe Lautaro Martinez. Ma con quattro giocatori effettivamente schierabili. Tutti con legittime speranze.