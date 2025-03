L’Atalanta di Gasperini ha la continuità per sognare in grande

L’Atalanta di Gasperini sta vivendo una stagione al vertice della Serie A. La squadra ha una tattica consolidata, votata all’attacco, con qualità offensiva anche dalla panchina.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Gasperini è il 3-4-2-1, ma per squadre che schierano un regista basso a centrocampo il tecnico opta sempre per un 3-4-1-2, con un centrocampista assegnato alla marcatura del regista avversario. L’Atalanta vive di un’interpretazione aggressiva e offensiva. Aggressiva per la fase difensiva, interpretata con marcature fisse uomo su uomo con i nerazzurri a caccia degli avversari in ogni zona del campo o quasi, sempre ad interpretare le marcature in avanti. Offensiva invece come vocazione generale: i bergamaschi segnano tanto e cercano sempre di vincere con qualche nuovo spunto in attacco. Fondamentale per lo sviluppo del gioco sono le fasce, con grande sfruttamento dei cross per attaccare l’area avversaria (secondi in A per cross a partita). Ma oltre a una base molto solida Gasperini ha anche delle carte da giocarsi dalla panchina per cambiare la partita, sia per cercare nuovi spunti sullo stesso spartito che per cambiare tattica.

STATISTICHE – L’Atalanta è il miglior attacco del campionato con 63 gol segnati, ed è anche seconda per gol segnati su calcio piazzato, terza per tiri a partita, prima per tiri in porta e per xG totali. Non stupisce insomma che il suo centravanti Retegui sia il capocannoniere del campionato con 22 gol segnati. Non per questo i nerazzurri trascurano la difesa: i 26 gol subiti valgono il terzo miglior reparto della Serie A, anche se per tiri subiti sono quinti e qui troviamo il rendimento di Carnesecchi a fare la differenza. La costruzione del gioco tende a sfruttare i passaggi corti (terzi a partita).

DETTAGLI – Posch è la novità del mercato di gennaio, e sulla destra della difesa si sta imponendo come nuovo titolare. L’austriaco è quarto per passaggi medi, primo per contrasti e primo per spazzate. Kolasinac invece, suo equivalente sulla sinsitra, è uno dei segreti di questa Atalanta. Il bosniaco è fondamentale sia come pedina difensiva che col suo supporto alla fase offensiva (2 assist in stagione). Lookman è l’attaccante con l’impatto più completo a disposizione di Gasperini. Il nigeriano, primo per rendimento secondo i rating di Whoscored, è primo per tiri a partita, primo per passaggi chiave e secondo per dribbling. Il suo bottino vede 13 gol (secondo miglior marcatore) e 5 assist (secondo anche qui).