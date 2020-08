L’Atalanta di Gasperini ha fiducia assoluta nel suo super attacco

L’Atalanta di Gasperini in questa stagione ha spinto al massimo l’acceleratore sulla fase offensiva. L’attacco ha numeri stellari e la squadra ha fiducia assoluta.

TATTICA – Il modulo di riferimento dell’Atalanta di Gasperini è il 3-4-3. Il tecnico nelle ultime partite sta optando per un tridente che vede una punta fisica di riferimento (Zapata), un rifinitore (Gomez) e un centrocampista incursore (Malinovskyi, Pasalic). La posizione del numero 10 varia a seconda delle necessità. Il gioco passa principalmente dalle corsie esterne e il possesso viene tenuto per la maggior parte del tempo nella metà campo avversaria, con un baricentro alto.

STATISTICHE – Atalanta in questa stagione significa attacco. Il reparto è il migliore della Serie A con 98 gol segnati. I nerazzurri vanno in rete da 27 partite consecutive, ossia dallo 0-0 con la Sampdoria del 10 novembre. Nel post Covid sono 35 in 13 partite. I marcatori diversi sono 14. In Serie A comandano le statistiche dei tiri (sia totali che in porta), assist e sono secondi per corner conquistati. La cerniera di centrocampo composta da de Roon e Freuler è centrale per equilibrio generale: l’olandese è primo per passaggi medi, lo svizzero terzo, e sono rispettivamente primo e secondo per km medi a partita.

DETTAGLI – Gosens ha vissuto una stagione incredibile: con 9 gol è il quarto miglior marcatore della squadra e aggiunge 7 assist (secondo). Il Papu Gomez è il leader tecnico assoluto, soprattutto per la sua capacità di adattarsi a qualunque necessità in fase offensiva, leggendo gli avversaro e la partita. L’argentino è il miglior assistman della Serie A con ben 14 passaggi vincenti. Malinovskyi si è inserito alla grande ed è un tiratore pericolosissimo. Nel post Covid ha trovato 4 gol (in totale sono 8) e 4 assist. Il miglior marcatore della squadra considerando i minuti è Muriel. Il colombiano ha trovato 18 reti, di cui ben 11 dalla panchina. Una risorsa preziosissima per Gasperini.