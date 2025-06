L’addio di Inzaghi cambia il senso del Mondiale per Club

L’addio di Inzaghi ha una conseguenza diretta sul Mondiale per Club. La competizione infatti diventa il primo approccio per il nuovo allenatore al mondo Inter.

TORNEO ESTIVO – Il Mondiale per Club è una manifestazione alla sua prima edizione. Quindi un po’ tutti devono ancora capire bene di cosa si tratti. Certo la collocazione estiva, dopo il termine canonico della stagione, contribuisce a farlo percepire come una sorta di grande torneo di esibizione. Una condizione che lo pone in una sorta di limbo, a metà tra una competizione seria e un’amichevole estiva. Una condizione che vista la situazione in cui è finita l’Inter prenderà per forza di cose una piega particolare.

NODO ALLENATORE – L’Inter di due settimane fa si sarebbe trovata ad affrontare la competizione da squadra consolidata. Quindi col solo obiettivo di vincere. Rosa definita o quasi, giusto un paio da provare, stile definito. Un impegno da onorare, con pochi fronzoli e massima attenzione. Oggi però le cose sono cambiate, trascinate dall’addio di Inzaghi.

SITUAZIONE TRASFORMATA – Il cambio di allenatore infatti mette tutto il sistema squadra in discussione. Ci saranno novità tattiche, e ci saranno da riscrivere le gerarchie del gruppo. All’improvviso senza Inzaghi tutto torna in discussione. Nuovi allenamenti, nuovi volti, nuove idee. E questo inevitabilmente porta a cambiare tutta l’ottica del Mondiale per Club, dal punto di vista dell’Inter.

PRIMO LAVORO – Se prima infatti il Mondiale era una competizione da affrontare come tante, di fatto col solo risultato in testa, ora diventa un laboratorio. Il nuovo allenatore avrà sostanzialmente un ritiro atipico, compresso. Già probante. Si troverà a dover studiare la squadra, a dover impostare le sue idee con degli impegni ufficiali da vincere. Una situazione unica, con pro e contro. Una situazione profondamente diversa da quella attesa. Una prima semina, in un contesto mai visto prima.