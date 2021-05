La Supercoppa Italiana è un’altra occasione, l’Inter deve coglierla

L’Inter disputerà la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Questo serve a Conte e ai suoi uomini l’occasione perfetta per riscattare l’ultima sconfitta.

HABEMUS SUPERCOPPA – La finale di Coppa Italia si è giocata e ha emesso i suoi verdetti. Nel caso non aveste sentito ha vinto la Juventus con annesso carico di dubbi sull’arbitraggio. Evidentemente un’abitudine di questo mese di maggio. Questo porta una nuova certezza: la Supercoppa Italiana sarà Inter-Juventus. Non si sa ancora né quando né dove si disputerà, ma le squadre sono ormai definite e certe. Quindi i nerazzurri devono prepararsi.

POSSIBILITA’ DI RISCATTO – Inter-Juventus non è mai stata e non sarà mai una sfida normale. Figuriamoci in una gara secca con un trofeo in palio. Figuriamoci con l’ultimo precedente freschissimo nella memoria. Ecco, la squadra di Conte ha più o meno subito l’occasione per riscattare quel beffardo 3-2. Che già di suo in generale può diventare uno stimolo per dimostrare ancora di più la prossima stagione. Ma nello specifico rende la Supercoppa Italiana la partita perfetta.

CANCELLARE I RICORDI – Questa sfida è un’occasione per cancellare delle piccole note stonate dell’era Conte. Vale a dire certe sfide con la Juventus. Circa tutte tranne la vittoria per 2-0 a San Siro. E in particolare chiaramente l’ultima. Arrivata in quel modo. L’Inter ha servita la partita perfetta per cancellare tutto. Una vendetta in perfetto stile. Questo porta ovviamente ulteriore pressione a una sfida che già di suo ha in palio un trofeo. Ma le grandi squadre sanno trasformare la pressione in motivazioni positive.