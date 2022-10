La Sampdoria di Stankovic non ha ancora trovato una sua dimensione

La Sampdoria sta vivendo una stagione decisamente complicata. Con Stankovic sono arrivati dei punti, ma la situazione tecnica è ancora tutta da risolvere.

TATTICA – Difficile dire quale sia l’identità tattica della Sampdoria di Stankovic. Il tecnico, arrivato da poco, punta di partenza su un 4-2-3-1 che però varia molto anche all’interno della stessa partita. Si vedono così più moduli, dal 4-4-2 al 4-3-1-2 a una specie di 3-5-2 o addirittura un blindato 5-4-1. Il gioco punta molto sui giocatori più offensivi, schierati in abbondanza, senza però avere grandi idee su come servirli. Molto passa dalla fascia sinistra e dai lanci lunghi.

STATISTICHE – La Sampdoria è terz’ultima in classifica con 6 punti, ma fresca della prima vittoria stagionale contro la Cremonese. Con Stankovic sono arrivati 4 dei 6 punti totali della squadra. Con 6 gol segnati la squadra è il peggior attacco della Serie A, ed è penultima anche per tiri a partita. Con 18 gol subiti invece è la quint’ultima difesa in campionato, nonostante con 36 parate sia settima. Ma per tiri subiti è invece sesta. I blucerchiati sono anche penultimi per km percorsi con 102 a gara. Un problema sono i cartellini: i 34 gialli sono il secondo peggior dato della Serie A.

DETTAGLI – Audero è un protagonista assoluto della stagione blucerchiata. Primo per rating secondo Whoscored, ottavo per passaggi medi, un rigore parato che ha aiutato ad ottenere la prima vittoria. Colley è il leader della difesa: primo per passaggi medi, intercetti, spazzate, col suo primo gol stagionale ha regalato la vittoria contro la Cremonese. Augello sulla sinistra è uno sbocco fondamentale per la manovra: quarto per passaggi medi, secondo per cross, quinto per passaggi chiave, due assist all’attivo. Rincon è l’equilibratore del centrocampo, ma anche una risorsa offensiva: quarto per passaggi chiave, terzo per dribbling, terzo per passaggi medi, secondo per contrasti, terzo per intercetti. Djuricic è il miglior marcatore della squadra con due gol, una risorsa offensiva essendo primo per passaggi chiave e per dribbling, oltre che un elemento tattico. Fino ad ora infatti ha giocato da esterno offensivo, trequartista e anche da interno di centrocampo.