La Salernitana di Nicola ha nuovi protagonisti e idee offensive

La Salernitana di Nicola sta raccogliendo i frutti del lavoro dello scorso anno. La squadra ha mentalità offensiva ed elementi di qualità sulle fasce. Ma poi la differenza vera la fanno le punte.

TATTICA – Il modulo principale della Salernitana di Davide Nicola è il 3-5-2, ma non l’unico. Il tecnico a seconda delle necessità ha adottato anche il 4-2-3-1 e il 4-4-2. L’idea di gioco è offensiva, con un possesso sviluppato dalla difesa. I campani attaccano con molti elementi, sviluppando la manovra dalle fasce, specialmente quella destra. Importante l’impatto delle punte: in quattro hanno trovato tutte il loro momento, stanno vicine e cercano combinazioni tra loro. Dopo la sconfitta col Sassuolo però Nicola si è fatto più prudente, abbassando il baricentro della squadra e soprattutto gli esterni di centrocampo per lasciare meno spazi.

STATISTICHE – La Salernitana in trasferta non ha mai vinto: su quattro gare esterne tre pareggi e una sconfitta. Con 12 gol segnati la squadra è il settimo attacco in Serie A, alla pari con Roma e Juventus. I 14 gol subiti invece sono il quartultimo dato in A, alla pari con l’Inter. Di questi, 5 sono arrivati negli ultimi 15 minuti del secondo tempo. La risorsa principale per arrivare in area avversaria sono i cross: gli uomini di Nicola sono terzi in campionato per traversoni. Il fatto che siano anche sesti per lanci lunghi suggerisce un’idea di gioco verticale. La difesa è decisamente aiutata dal portiere: Luigi Sepe è terzo in Serie A per parate.

DETTAGLI – Tonny Vilhena è stato il colpo a sorpresa dell’estate della Salernitana. Il centrocampista si è disimpegnato come interno di centrocampo e anche esterno sinistro: primo per km percorsi (undicesimo in A), quarto per passaggi chiave, terzo per occasioni da gol, secondo per tiri, primo per falli subiti. Al suo attivo un gol e un assist. Antonio Candreva è il volto nuovo sulla fascia destra e ha portato il suo consueto impatto: primo per cross, primo per occasioni da gol (sesto in A), primo per passaggi chiave, secondo per km percorsi, terzo per tiri. A causa del suo arrivo Pasquale Mazzocchi ha traslocato a sinistra, crescendo però ancora nel rendimento: primo difensore per dribbling del campionato, primo per dribbling della squadra, secondo per cross, secondo per occasioni da gol, secondo per passaggi chiave. Boulaye Dia in attacco si sta dimostrando un giocatore di grande qualità: miglior marcatore della Salernitana con 4 gol. migliore negli assist con 2, terzo per passaggi chiave, terzo per dribbling, terzo per occasioni da gol.