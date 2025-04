La Roma di Ranieri ha continuità di risultati e vari protagonisti

Ranieri ha saputo dare un senso alla stagione della Roma, riportandola in lotta per le coppe europee. Il punto di forza della squadra è la fase difensiva, ma fondamentali sono gli elementi offensivi di qualità.

TATTICA –Ranieri ha adottato diversi moduli per la sua Roma, ma il riferimento è il 3-4-2-1. Da questa base però i movimenti dei giocatori possono cambiare l’interpretazione. E per questo il tecnico ama sfruttare giocatori duttili, come Saelemaekers, che può giocare sia sulla fascia che da attaccante, o Angelino, prezioso come difensore o sulla fascia, o anche Soulé, capace di adattarsi in copertura. Per quanto spesso la squadra tenga il possesso (quinta per possesso medio col 55,3%) è in grado anche di adattare un modulo molto difensivo, con linee basse e un 5-4-1 in copertura, per poi cercare le ripartenze sfruttando gli elementi di qualità e gli attacchi verticali specialmente di Dovbyk, fondamentale per allungare il campo. Una risorsa per il tecnico sono anche le opzioni dalla panchina,

STATISTICHE – L’ultima sconfitta della Roma in Serie A è datata 12 dicembre 2024. Sono diciassette le partite senza perdere. Punto di forza per questi risultati è sicuramente la fase difensiva. I 32 gol subiti dai giallorossi infatti valgono la quarta miglior difesa del campionato, anche se per tiri subiti sono sesti. I 48 gol segnati invece valgono il settimo miglior attacco, anche se per xG creati gli uomini di Ranieri sono in realtà quinti. La manovra si sviluppa dalla difesa e di preferenza con passaggi corti.

DETTAGLI – Svilar è uno dei segreti della stagione della Roma. Il portiere è quinto per parate in Serie A ed è anche una fonte di gioco coi suuoi lanci lunghi (primo della squadra). Saelemaekers è il miglior giocatore per rendimento secondo Whoscored. L’esterno si è adattato a giocare sia a destra che a sinistra, sia a centrocampo che da trequartista, e sa unire qualità e quantità. Infatti è terzo per passaggi chiave, secondo per dribbling, terzo per contrasti ed è il secondo miglior marcatore con 6 gol e il migliore negli assist con 3. Nelle ultime partite Ranieri ha ritrovato anche Soulé. Da febbraio ha troavto continuità di impiego, trovando 3 gol e 2 assist. L’argentino è primo per cross, primo per passaggi chiave, primo per dribbling, quarto per tiri a partita, terzo per falli subiti.