La Roma di Mourinho punta sulla qualità offensiva con Dybala al centro

La Roma di Mourinho punta sul 3-4-2-1 e preferisce lasciare il possesso agli avversari. Il riferimento è il tridente offensivo, con Dybala come grande novità.

TATTICA – Il modulo di riferimento della Roma di Mourinho è il 3-4-2-1. Un modulo che punta molto sul tridente offensivo, composto di preferenza con un trequartista che è un centrocampista offensivo (Lorenzo Pellegrini). Le tre punte sono dinamiche e puntano a non dare punti di riferimento. L’azione si sviluppa molto sulle fasce, con coinvolgimento degli esterni chiamati a dare ampiezza. I giallorossi non puntano a comandare il gioco, anzi si trovano più a loro agio quando il possesso lo tengono gli avversari per poter scatenare i giocatori offensivi negli spazi.

STATISTICHE – La Roma è quattordicesima in Serie A per possesso palla col 47,7%. Nonostante questo, la squadra di Mourinho è quarta per tiri in Serie A, e prima alla pari dell’Inter per tiri in porta. Inoltre è prima per dribbling in campionato con 9,4 a gara. Questo la porta ad essere anche terza per falli subiti. I giallorossi sono la squadra più corretta del campionato. Appena 7 gialli da inizio stagione, questo anche perché sono terzultimi per falli commessi.

DETTAGLI – Roger Ibanez in difesa è il giocatore che tocca più palloni (primo a pari merito della squadra), quinto per km percorsi, primo per intercetti, secondo per contrasti, secondo per respinte e secondo per spazzate. In mediana Nemanja Matic rappresenta la novità, ed è l’elemento di esperienza che permette a Bryan Cristante di occuparsi della regia. L’ex Atalanta è primo alla pari con Ibanez per passaggi a partita, primo per lanci lunghi, ma è anche primo per km percorsi e per contrasti. Pellegrini, nel suo muoversi tra centrocampo e attacco, è l’elemento di rifinitura. Terzo per passaggi chiave in tutta la Serie A, secondo per passaggi chiave nella Roma, secondo per dribbling, secondo per falli subiti, primo per occasioni da gol, secondo per tiri, primo per assist. Paulo Dybala è la grande novità della stagione. Primo per assist, secondo per falli subiti e secondo per tiri alla pari con Pellegrini, l’argentino è secondo per occasioni da gol e la sua influenza nel gioco si capisce dal fatto che è settimo nei passaggi medi e secondo per lanci lunghi.