La qualità di Thuram nei due dribbling in Inter-Frosinone

Inter-Frosinone ha visto un Thuram impegnato in una dura lotta contro la difesa avversaria, modificata apposta per l’occasione. Ma il giocatore ha saputo concentrare la sua qualità in un’azione decisiva.

LAMPO DECISIVO – Thuram non ha vissuto una partita facile col Frosinone. Di Francesco aveva studiato una gabbia apposta per contenerlo, modificando il suo modulo base in un più coperto 3-4-3. Un riconoscimento del suo impatto. E l’idea ha funzionato. Fino ai primi minuti del secondo tempo. Quando il francese ha potuto finalmente esprimere la sua qualità in verticale. Parliamo dell’azione del rigore.

QUALITÀ CONCENTRATA – Guardando i dati del report della Lega Serie A, Thuram ha al suo attivo due dribbling nella partita. Due giocate di qualità. Che fanno riferimento alla stessa azione. Quella del rigore, appunto. Il francese dopo essersi liberato dalla marcatura di Okoli arriva in area. E nello spazio dell’area lascia sul posto, anzi proprio a terra, prima Marchizza e poi Monterisi. La qualità massima, concentrata in un’azione decisiva.