La Lazio di Baroni punta sugli esterni e ha vocazione offensiva

TATTICA – Baroni ha come modulo di riferimento il 4-2-3-1, interpretato con vocazione offensiva. La sua Lazio cerca la manovra partendo dal basso, sfruttando di preferenza una fitta rete di passaggi corti. C’è grande coinvolgimento degli esterni, sia bassi che alti, sia nella manovra che nella rifinitura (la Lazio è prima per cross a partita). I due mediani, Rovella e Guendouzi, sono i motori assoluti del gioco, in continuo movimento per cercare spazi e dare opzioni. Un’arma tattica del tecnico è Matias Vecino. Il centrocampista non è solo un’opzione in mezzo, ma spesso diventa un rinforzo per l’attacco coi suoi inserimenti, arrivando a giocare in modo fisso come punta in caso di necessità di recupero.

STATISTICHE – La Lazio con 59 gol segnati è il terzo miglior attacco in Serie A. Come tiri è quarta per quelli totali e prima per quelli in porta. Ed è quarta anche per xG totali. Una risorsa sono i calci piazzati: con 11 gol segnati da queste situazioni infatti la squadra è seconda in campionato. I 46 gol subiti invece valgono la decima difesa, anche se per tiri subiti i biancocelesti i quarti migliori. Anche la difesa sui piazzati è efficace, infatti è la terza migliore. Un problema sono i cartellini: con 83 gialli gli uomini di Baroni sono secondi in A, e hanno preso anche 6 rossi.

DETTAGLI –Mandas è la novità degli ultimi mesi. Il giovane portiere greco è diventato il portiere titolare ed è primo per rendimento secondo Whoscored. Rovella è l’anima del centrocampo, prezioso in entrambe le fasi. L’ex Juventus è secondo per passaggi medi, secondo tra i giocatori di movimenti per lanci lunghi, quarto per passaggi chiave, primo per contrasti, primo per intercetti. Castellanos è l’indispensabile riferimento offensivo: primo per tiri a partita (terzo per tiri in porta quinto per tiri fuori di tutta la Serie A), secondo per falli subiti, secondo per rendimento secondo Whoscored, miglior marcatore con 10 gol e autore anche di 3 assist.