La lavagna di Inter-Genoa: passa tutto da Lukaku, difesa rossoblu horror

Condividi questo articolo

Con la nostra lavagna, analizziamo gli elementi chiave della vittoria nerazzurra in Inter-Genoa di sabato. Sotto la lente d’ingrandimento i primi due gol degli uomini di Conte, frutto degli errori della retroguardia rossoblu e della forza fisica di Romelu Lukaku

IL GOL DI LUKAKU

ERRORI ROSSOBLU – Le caratteristiche dei nerazzurri, le lacune dei rossoblu. Inter-Genoa si è sbloccata per merito degli uomini di Conte e per colpe di quelli di Thiago Motta, che specialmente nel primo gol hanno commesso un paio di ingeuità imperdonbili. Come testimonia l’immagine, i rossoblu perdono palla in difesa con uno sciagurato retropassaggio. Lukaku recupera palla e si fionda verso l’area avversaria.

Lukaku serve Candreva e si butta dentro l’area di rigore. E qua arriva il secondo imperdonabile errore della difesa rossoblu: su tre giocatori nei paraggi del belga, come dimostra l’immagine sotto, nessuno segue l’ex Manchester United. Errore da matita rossa: per Lukaku, indisturbato, è un gioco da ragazzi sbloccare Inter-Genoa

IL GOL DI GAGLIARDINI

LUKAKU CATALIZZATORE – Il 2-0 di Gagliardini nasce dalla centralità del solito Lukaku. Il belga riceve spalle alla porta con una giocata cestistica. La difesa rossoblu teme l’ex Manchester United e infatti si concentra esclusivamente su di lui: in tre accerchiano il 9 nerazzurro e lasciano soli Esposito e Gagliardini. La pressione sul belga, però, è passiva: per Lukaku è un gioco da ragazzi servire l’ex Atalanta, che con il 2-0 chiude Inter-Genoa.