La Juventus dopo il Porto: per l’Inter primo test di maturità

Per l’Inter c’è un nuovo big match all’orizzonte. Dopo il Porto, la sfida con la Juventus rappresenta per i nerazzurri un test di maturità.

INCOSTANZA – L’Inter edizione 2023 non ha mai trovato una sua continuità. Né come prestazioni né come risultati. Una continua altalena, che a una buona prestazione, di solito in un big match, fa invariabilmente seguire una prova scialba, di solito in una gara con meno tensione. Ma adesso c’è la Juventus. E quindi per gli uomini di Inzaghi la musica cambia.

CAMBIAMENTO – L’Inter viene dal match col Porto. Un impegno indiscutibilmente provante, specie a livello di nervi. In un palcoscenico importante. Con il passaggio del turno in palio. Insomma, un big match a tutti gli effetti. Pur pareggiando zero a zero, l’Inter ha ottenuto i quarti di finale. Riscattando in qualche modo la sconfitta con lo Spezia, per l’altalena di risultati di cui si parlava prima. Ora però in calendario non c’è una partita di livello inferiore in cui aspettarsi un approccio svagato. Ora, appunto, c’è la Juventus.

PRIMO TEST – L’Inter è chiamata a confermarsi. Stavolta senza la “trappola” di un incrocio di livello più basso. Gli uomini di Inzaghi si trovano di fronte un big match. Un altro big match. La Juventus dopo il Porto. Un primo assaggio di quello che sarà il calendario dei prossimi mesi. E quindi il primo test di maturità. Per capire davvero cosa ci si potrà aspettare da questo gruppo.