La Juventus di Thiago Motta punta su nuovi protagonisti

La Juventus di Thiago Motta basa i suoi risultati sulla solidità difensiva, ma ha trovato più di qualche problema a creare effettivi pericoli offensivi. Non a caso i bianconeri hanno cercato nuovi protagonisti sul mercato di gennaio.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Motta è il 4-2-3-1, anche se poi i movimenti specifici possono portare a una struttura tattica diversa, sia in possesso che in non possesso. Il 4-4-2 è consueto per la copertura, così come spesso in costruzione si crea una linea a tre, anche se la variazione principale è nella disposizione dei centrocampisti, che possono schierarsi col vertice basso o col vertice alto. Lo stile di gioco punta in primis alla solidità difensiva, anche a costo di perdere iniziativa offensiva. Per trovare la rete il tecnico si affida molto alle iniziative personali dei suoi uomini d’attacco.

STATISTICHE – La Juve è la seconda miglior difesa del campionato con 21 gol subiti. Come tiri subiti però fa leggermente peggio ed è quarta. Una chiave del controllo del gioco è il possesso palla, dato in cui la squadra è seconda col 58,8% medio, e addirittura prima in casa col 61,2%. Lo sviluppo del gioco sfrutta una ragnatela di passaggi corti dalla difesa, e infatti i bianconeri sono secondi per passaggi corti. I 41 gol segnati valgono il quarto attacco della Serie A, ma per tiri prodotti è solo tredicesima. Come si diceva, chiave sono le iniziative personali: la squadra è seconda per dribbling a partita.

DETTAGLI – La Juventus di Motta ha trovato nuovi protagonisti in questo mercato di gennaio. Uno di questi è Veiga, che subito si è imposto come riferimento difensivo. Il portoghese in prestito è terzo per rendimento secondo Whoscored, quarto per passaggi medi, primo per intercetti, spazzate e respinte. Yildiz è la scintilla di qualità della squadra. Il classe 2005 ha giocato in tutti i ruoli sulla trequarti. Quarto per rendimento, terzo marcatore con 4 gol, autore anche di 2 assist, è quarto per tiri a partita, secondo per passaggi chiave, terzo per dribbling, secondo per falli subiti. Altro prestito di gennaio è Kolo Muani, che si è già preso l’attacco. Primo per rendimento, secondo marcatore con 5 gol, secondo per tiri a partita e primo per dribbling