La Grande Inter travolge la Lazio: 54 anni fa lo scudetto della stella

Il 15 maggio del 1966 l’Inter scese in campo a San Siro per la penultima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri di Helenio Herrera travolsero la Lazio conquistando lo scudetto, il decimo della storia nerazzurra, quello della stella

Oggi ricorre un anniversario importante nella storia dell’Inter, quello del decimo scudetto che diede diritto a fregiarsi della stella d’oro che ancora oggi brilla sulle maglie nerazzurre. Era il 15 maggio del 1966, l’Inter era la “Grande Inter”, quella di Helenio Herrera che era reduce da due Coppe dei Campioni consecutive e portava sulle maglie lo scudetto conquistato l’anno prima. A San Siro, penultima giornata di campionato e ultima casalinga dei nerazzurri, arrivava la Lazio. Per l’Inter, reduce dalla confortante vittoria contro la Juventus nella giornata precedente, era fondamentale vincere per mantenere le distanze con Bologna e Napoli, soprattutto in vista dell’ultima giornata di campionato che avrebbe visto l’Inter impegnata nella trasferta contro i partenopei. Contro la Lazio la partita sembrò indirizzarsi bene nel primo tempo col vantaggio realizzato da Luis Suarez nel finale, la ripresa fu molto pirotecnica: al 53′ ci fu il pareggio degli ospiti realizzato da Renna, ma la reazione dell’Inter fu veemente e le reti di Mazzola e Domenghini, intervallate dall’autorete del laziale Governato chiusero la partita sul 4-1. Il pareggio del Bologna contro la Juventus diede il via alla festa nerazzurra con una giornata di anticipo concludendo col tricolore, quello della Stella, una stagione iniziata bene con la conquista della Coppa Intercontinentale ma in cui lo squadrone di Herrera aveva dovuto incassare le delusioni della Coppa Italia sfumata in semifinale contro la Fiorentina e soprattutto l’eliminazione in Coppa dei Campioni, anche’essa in semifinale e dopo due trionfi consecutivi, contro il Real Madrid.