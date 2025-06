La grana infinita di Chivu al Mondiale per Club! Inter ‘spuntata‘

Cristian Chivu sta giocando con le riserve delle riserve nel reparto offensivo e questo non era previsto nei piani dell’Inter. La rosa è letteralmente ‘spuntata‘, cioè quasi senza attaccanti.

POCHI – Cristian Chivu ha pochissimi attaccanti al Mondiale per Club negli Stati Uniti. La lista è composta di quattro giocatori: i fratelli Esposito, Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Valentin Carboni non è tra questi ma può essere adattato, ricordando comunque che torna da un infortunio grave rimediato ad ottobre con l’Olympique Marsiglia. Già così il reparto offensivo è povero e il problema di Mehdi Taremi ha avuto un impatto ulteriore. Il calciatore è bloccato in Iran e del suo ritorno ora non se ne parla nemmeno. Per questi motivi Chivu ha le scelte obbligate, come accaduto già col Monterrey.

Inter, alla prossima solo una soluzione

SCELTE – Marcus Thuram non sarà a disposizione per la gara con l’Urawa Red Diamonds, ma non è una novità ormai nel 2025. Tantissimi infortuni muscolari e non per il francese, che non riesce proprio a rientrare in forma. Oltre a lui anche Francesco Pio Esposito non è al 100% e punta il River Plate per tornare in campo. Contro i giapponesi perciò si rivedranno ancora dal primo minuto Lautaro Martinez e Sebastiano Esposito, giocatore in scadenza 2026 e proposto al Parma come contropartita per Ange-Yoan Bonny. Dalla panchina chi c’è? Solo Carboni, poi il vuoto più totale. L’unica soluzione è il 3-4-2-1 visto alla prima: il Toro davanti e due trequartisti adattati dietro.