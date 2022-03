La Fiorentina è una squadra di possesso, come si adatterà l’Inter?

Sia Inter che Fiorentina sono squadra che cercano il possesso della palla. Visto il momento e l’assenza di Brozovic però i nerazzurri potrebbero cambiare stile per la sfida di San Siro.

SQUADRE DI POSSESSO – La Fiorentina di Italiano è una squadra che non rinuncia a cercare il possesso palla. Né in casa, né in trasferta. Questo fatto porta a una domanda: come risponderà l’Inter nella sfida di San Siro? Anche i nerazzurri infatti hanno uno stile di gioco improntato al possesso insistito. Ricercato in qualunque condizione.

IL PRECEDENTE – Nella gara di andata a Firenze i dati vedono un possesso palla per il 58% dei viola contro il 42% nerazzurro. Una prova di forza iniziale della Fiorentina, che ha schiacciato gli uomini di Inzaghi soprattutto nei primi minuti. Parliamo però del 21 settembre. Molte cose sono cambiate da allora. E l’Inter per questa sfida potrebbe avere degli accorgimenti specifici.

CONDIZIONI DIVERSE – Il primo motivo è l’assenza di Brozovic. Senza il suo regista Inzaghi non può avere lo stesso gioco. I precedenti parlano chiaro, anzi chiarissimo. Questo potrebbe influire su possesso e baricentro. Magari l’Inter potrebbe rinunciare alla classica ragnatela di passaggi, lasciare più la palla agli avversari, per cercare di colpire in spazi più aperti. Non va sottovalutato che c’è stata una settimana intera per preparare la gara. Una cosa che non succedeva da un po’. E che Inzaghi in questo momento difficile deve far pesare, facendo vedere la sua mano in modo attivo in campo.