La Fiorentina di Palladino ha trovato in fretta una sua strada

Palladino dopo qualche tentativo ha trovato un’efficace quadratura per la sua Fiorentina. Tanto che i viola non perdono da agosto e vengono da sette vittorie consecutive.

TATTICA – Palladino dopo qualche tentativo ha trovato l’assetto della sua Fiorentina. Partito col 3-4-2-1 ha trovato la quadratura nel 4-2-3-1, seppur con una certa mobilità nelle posizioni. L’impostazione infatti spesso diventa a tre, con un mediano ad abbassarsi (specialmente Adli a sinistra), il trequartista fa gioco come un centrocampista aggiunto e come esterno di sinistra spesso gioca Bove, un centrocampista adattato sempre pronto a venire in mezzo per fare densità. Il gioco viene impostato dai difensori e sfrutta molto l’attacco dello spazio e i cambi di fascia, infatti i viola sono primi per lanci lunghi. I terzini sono un fattore sia nell’impostazione che nelle rifinitura, con Gosens chiamato anche a tagliare fin dentro l’area per sfruttare gli inserimenti.

STATISTICHE – La Fiorentina ha perso una sola partita in campionato, con l’Atalanta ad agosto. E in campionato in questo momento vive in una striscia di sette vittorie consecutive. Punto di forza è al difesa, la terza del torneo con 10 gol subiti di cui addirittura 5 nelle prime 3 giornate, quando Palladino doveva ancora trovare i suoi riferimenti. Come tiri subiti in realtà però la squadra è nona in A. Questo non significa che l’attacco non funzioni. I viola con 27 gol segnati sono il quarto attacco del torneo. 7 di questi arrivano da calci piazzati, il miglior risultato in assoluto. Anche qui un risultato migliore rispetto alla creazione effettiva, che vede i toscani ottavi in campionato.

DETTAGLI – De Gea è una delle rivelazioni della stagione di Serie A. Palladino gli ha dato fiducia, e lo spagnolo è il migliore della Fiorentina secondo i rating di Whoscored. Il portiere è il segreto dei pochi gol subiti, e anche se non partecipa molto alla costruzione è primo per lanci lunghi. Adli è il vero regista della squadra, anche se a volte gioca in coppia con Cataldi o Mandragora che possono dividersi con lui i compiti. Il francese è primo per passaggi escludendo i difensori e terzo assoluto per lanci lunghi. Inoltre è secondo per passaggi chiave. Kean è il referente del gioco offensivo. L’ex Juve è primo per tiri a partita, secondo per dribbling, secondo per falli subiti ed è il miglior marcatore con 9 gol.