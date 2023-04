La Fiorentina di Italiano nel 2023 sta trovando nuovi protagonisti

La Fiorentina di Italiano ha trovato una sua nuova dimensione. Il modulo di riferimento e lo stile di gioco sono sempre gli stessi, ma dei giocatori hanno svoltato nel rendimento.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Vincenzo Italiano è il 4-3-3, ma spesso in questa stagione ha spostato uno dei suoi interni come trequartista a formare un 4-2-3-1. L’idea di gioco della Fiorentina punta sempre al possesso palla, sviluppato con insistita costruzione dal basso. Poi però cerca anche spesso lanci e cambi di gioco per sfruttare gli spazi e attaccare in modo più diretto. Le fasce sono lo sbocco preferito della manovra, con grande ricorso ai cross.

STATISTICHE – La Fiorentina è seconda in Serie A per tiri prodotti a partita con 16, ma i 32 gol segnati valgono il nono attacco del campionato. La squadra di Italiano è seconda per possesso palla dietro solo al Napoli, e mantiene la stessa statistica anche in trasferta. Malgrado questo, i viola sono primi per lanci lunghi. In fase offensiva i cross sono una risorsa per attaccare l’area: secondi in campionato. In trasferta la Fiorentina è la terza miglior difesa del campionato con 12 gol subiti.

DETTAGLI – Dodò nelle ultime partite è diventato un fattore di peso nel gioco di Italiano. Sulla destra sa proporsi praticamente come un centrocampista aggiunto, gestendo palloni senza dimenticare di attaccare la fascia: al suo attivo due assist. Anche Rolando Mandragora è cresciuto negli ultimi mesi, diventando un secondo regista capace anche di trovare la via del gol: terzo per passaggi chiave, secondo per assist con 3, quinto per tiri a partita. Arthur Cabral è il miglior marcatore della Fiorentina con 6 gol, con Luka Jovic non convocato contro l’Inter per infortunio (vedi articolo). Anche lui protagonista assoluto di questo 2023, dov’è cresciuto sia nella finalizzazione che nella partecipazione al gioco.