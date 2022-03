La Fiorentina di Italiano è un pericolo per tutti, ma ha alti e bassi

Italiano è riuscito in modo chiaro a dare la sua impronta tattica alla Fiorentina. Il suo 4-3-3 è qualitativo, punta al possesso e ha alternative in panchina.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Italiano è il 4-3-3, ma il tecnico sa variare gli interpreti affidando ai singoli compiti tattici specifici. Le ali tendono ad accentrarsi per cercare la porta, e infatti il 68% delle conclusioni viene dalla zona centrale. I viola ricercano il possesso e gli scambi corti, infatti sono terzi in Serie A per possesso palla.

STATISTICHE – Dei 37 gol subiti, 11 sono arrivati negi ultimi 15 minuti di partita. La fase più produttiva invece è a fine primo tempo tra il 30esimo e il 45esimo (12 gol fatti) e subito a inizio secondo tra il 45esimo e il 60esimo (11). La Fiorentina sfrutta molto le fasce: seconda per cross in Serie A e a partita. Nel suo possesso corto e insistito sono previsti anche molti cambi di campo: primi per passaggi lunghi a partita. Curioso l’andamento dei cartellini: gli uomini di Italiano sono terz’ultimi per gialli (52), ma primi per rossi (8).

DETTAGLI – Terracciano si è preso il posto da titolare, relegando in panchina Dragowski. Il portiere è una risorsa per il gioco: settimo per passaggi medi con 43,5 di media, ma soprattutto coi suoi 10,6 lanci. Biraghi è un leader assoluto, in entrambe le fasi. Terzo per passaggi medi, terzo per km percorsi, primo per cross, primo per passaggi chiave della squadra e sesto in tutta la Serie A, primo per occasioni da gol e miglior marcatore attuale con 4 gol. Castrovilli è la novità a centrocampo di Italiano. Nelle ultime partite si è conquistato il posto da interno, trovando continuità fisica e tecnica. Piatek è la novità al centro dell’attacco, e il polacco si sta trovando a suo agio in Serie A e nel calcio del tecnico: primo per tiri a partita, ha trovato 3 reti.