Kumbulla, Verona-Inter passaggio di consegne? Lazio permettendo

Condividi questo articolo

Verona-Inter potrebbe essere una sfida particolare per Marash Kumbulla. Il giovane difensore dei gialloblu, infatti, è uno degli obiettivi per la difesa nerazzurra del futuro, ma occhio alla Lazio.

RIVELAZIONE – Una delle grandi rivelazioni del Verona di quest’anno, oltre ad Amrabat, è sicuramente Marash Kumbulla. Il giovane difensore italo-albanese, cresciuto nelle giovanili della squadra gialloblu, è diventato in questa stagione un pilastro della difesa di Ivan Juric. Uno dei suoi grandi pregi – oltre alla giovane età (classe 2000) – è sicuramente la capacità di adattarsi sia alla difesa a quattro che alla difesa a tre, il che lo renderebbe un acquisto perfetto per il modo di giocare di Antonio Conte. Una delle grandi difficoltà riscontrata dai difensori nerazzurri, infatti, è stata la difficoltà ad adattarsi dal passaggio a una difesa a quattro alla difesa a tre, specialmente per quanto riguarda due grandi giocatori come Milan Skriniar e Diego Godin, che in stagione hanno avuto ben più di qualche passaggio a vuoto.

FUTURO – Il futuro di Kumbulla, però, è ancora tutto da scrivere. Il giocatore è finito nel mirino di diverse squadre, tra cui inizialmente la Juventus, poi l’Inter e infine la Lazio. Ed ecco allora che Verona-Inter di domani potrebbe essere una sorta di passaggio di consegne per il difensore gialloblu, che sicuramente gradirebbe indossare la maglia nerazzurra. La società però al momento in vantaggio sembrerebbe essere proprio quella biancoceleste, forte anche di un’offerta di circa 30 milioni di euro che, però, non sembra ancora soddisfare i veronesi. E allora chissà che Beppe Marotta e Piero Ausilio non possano avere una corsia preferenziale, magari sfruttando anche uno dei giovani più interessanti, già in prestito al club gialloblu: Eddie Salcedo. Insomma, tutte ipotesi di mercato per ora, certo. Ma per Kumbulla, quella di domani, potrebbe essere una sfida al suo futuro.