Koulibaly è un ‘rischio’ sostenibile per l’Inter? Due motivi per il no

L’Inter vuole provare a portare Kalidou Koulibaly, difensore senegalese del Chelsea, a Milano. Tuttavia alcuni aspetti dell’operazione richiedono un’attenta valutazione da parte dei nerazzurri.

RIPARTIRE DALL’USATO – Insieme all’attacco, la difesa dell’Inter sarà il reparto che necessita di più rinforzi. Ed è per questo motivo che Piero Ausilio ha messo nel mirino Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese del Chelsea è profilo già pronto ritenuto ideale per ricostruire la retroguardia nerazzurra. Che in estate perderà Milan Skriniar (come confermato anche da lui), e che avrà il solo Alessandro Bastoni come punto fisso. Non potendo pretendere un’altra stagione eccellente da Matteo Darmian e Francesco Acerbi, è quindi fisiologico cercare un altro profilo. E l’esperienza rende Koulibaly un giocatore estremamente affidabile. Tuttavia l’investimento necessario per riportarlo in Italia appare piuttosto complicato. Per diversi motivi.

GARANZIA PROVATA – Partiamo innanzitutto dagli aspetti positivi. Puntare su Koulibaly per mantenere – se non addirittura innalzare – il livello tecnico della difesa dell’Inter è un ragionamento più che logico. Il senegalese conosce benissimo la Serie A, avendo accumulato 236 presenze con il Napoli. E in passato è stato nominato pure miglior difensore del campionato italiano (nella stagione 2018/19). Dovrebbe probabilmente lavorare sodo per adattarsi a muoversi in una linea difensiva a tre, essendo Koulibaly abituato a giocare a quattro dietro. Ma è uno scoglio che non spaventa affatto né lui né Simone Inzaghi, più che contento di un suo eventuale arrivo all’Inter. Arrivo che però dipende fortemente dall’aspetto economico. E qui arrivano le complessità.

NESSUN ORIZZONTE – Ad oggi, al termine della prima stagione a Londra, Koulibaly ha un valore di 28,5 milioni di euro a bilancio e percepisce un ingaggio di 10 milioni di euro a stagione. Vista l’età non più verde (compirà 32 anni tra tre giorni) e le necessità di risparmio dell’Inter, un acquisto a titolo definitivo non è nemmeno contemplato. E non lo potrà nemmeno essere tra un anno, quando il valore scenderà a 19 milioni. Una cifra decisamente troppo alta per un giocatore che avrà 33 anni. C’è poi la questione ingaggio: per rientrare nelle disponibilità nerazzurre, Koulibaly dovrebbe dimezzarsi lo stipendio. Ammesso e non concesso che il senegalese accetti, rimane comunque il nodo cartellino. Il suo contratto col Chelsea non permette all’Inter di ragionare oltre la prossima stagione. E, memori dei costi sostenuti per Romelu Lukaku, l’investimento per Koulibaly potrebbe avere costi troppi superiori ai benefici.