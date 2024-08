Koopmeiners ago del bilancio nel ruolo di anti… Inter-Atalanta

Koopmeiners passa dall’Atalanta alla Juventus, che a sua volta sottolinea ulteriormente il suo ruolo in Serie A per contrastare l’Inter. Un’operazione di calciomercato chiusa proprio prima di Inter-Atalanta, che in Italia continua a essere una sfida di vertice (ma fino a quando?)

MILANO – La Juventus cala il colpo Teun Koopmeinsers a ridosso di Inter-Atalanta, che l’olandese in ogni caso non avrebbe giocato. L’ormai ex centrocampista dell’Atalanta si trasferisce a Torino in seguito a un’operazione piuttosto importante. Tanto in entrata quanto in uscita. La Juventus acquista Koopmeiners per 51.3 milioni di euro, oltre a 3.4 milioni di commissioni e bonus che potrebbero arrivare fino a 6 milioni. Un’operazione già da circa 55 milioni, che potrebbe superare anche i 60. Il classe ’98 olandese si lega alla Juventus fino al 30 giugno 2029. E permette così all’Atalanta di generare un’enorme plusvalenza. Dei 51.3 milioni, che incasserà in quattro rate, l’Atalanta deve riconoscere il 10% di eccedenza – rispetto ai 14 milioni investiti esattamente tre anni prima per prelevarlo dall’AZ Alkmaar – proprio al club olandese, che prevedeva la futura rivendita a cifre maggiorate. Si tratta di poco più di 3.7 milioni, che riducono l’incasso a poco meno di 47.6 milioni. Considerando che il valore netto di Koopmeiners a bilancio è pari a 6.2 milioni circa, la plusvalenza generata dall’Atalanta è di quasi 41.4 milioni. L’operazione Koopmeiners sull’asse Atalanta-Juventus ha un impatto extra mercato.

L’importanza dell’operazione Koopmeiners alla Juventus prima di Inter-Atalanta di Serie A

CAMBIO DELLA GUARDIA – Koopmeiners sposta gli equilibri in Serie A e anche di molto. Acquistando il centrocampista olandese la Juventus conferma pubblicamente il suo ruolo di anti-Inter nella stagione appena iniziata. La squadra allenata da Thiago Motta non si limita a ridurre il gap con le altre pretendenti allo Scudetto ma lavora per primeggiare anche sull’Inter campione d’Italia in carica. Allo stesso tempo, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini rischia di perdere quell’etichetta. In un certo senso è come se l’Atalanta, “liberando” Koopmeiners in direzione Torino, abbia ceduto anche il ruolo di anti-Inter alla Juventus. Un ruolo conteso. Alla vigilia di Inter-Atalanta di Serie A, l’Atalanta perde ufficialmente la sua stella e si presenterà a San Siro per non perdere ulteriore contatto dalla vetta dopo appena tre giornate. Ci sono oltre 40 milioni di buoni motivi per essere felice di tornare a inseguire Inter e Juventus ma il progetto tecnico-tattico senza il 26enne di Castricum riparte quasi da zero. Con la novità Koopmeiners in mezzo al campo sarà la Juventus la squadra da battere in Italia? In attesa del Sorteggio di UEFA Champions League, Simone Inzaghi si concentra più sull’Atalanta che sulla capolista bianconera e sul calciomercato estivo: è vigilia di Inter-Atalanta. E San Siro non vuole vedere feste altrui.