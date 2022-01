Kolarov, ruolo nello staff di Inzaghi dopo l’addio?

L’Inter è pronta a salutare Kolarov. La rescissione del contratto e l’addio al calcio giocato potrebbe arrivare già domani nell’ultimo giorno di mercato invernale. Possibile che il difensore rimanga però all’Inter all’interno dello staff di Simone Inzaghi?

POSSIBILITA’ – L’Inter come detto è pronta a salutare definitivamente Kolarov. Il difensore ex Roma saluterà anche il calcio giocato dopo la rescissione con i nerazzurri ma il futuro potrebbe comunque vederlo nel mondo Inter. Stando alle tante voci raccolte infatti ei giorni scorsi Kolarov potrebbe rimanere all’Inter entrando in pianta stabile nello staff di mister Simone Inzaghi. Di fatto per lui è un ruolo simile a quello di ora vista l’età e i pochi minuti giocati. Una figura importante all’interno dello spogliatoio che, se diventasse ufficiale come aiutante di Inzaghi, potrebbe giovare a tutto l’ambiente nerazzurro. Un po’ come fece Andrea Barzagli alla Juventus qualche anno fa.