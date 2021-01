Kolarov riscrive il suo ruolo nella rosa dell’Inter? Opzione in più per Conte

Aleksandar Kolarov

Aleksandar Kolarov ritorna titolare in Inter-Milan, quasi 3 mesi dopo l’ultima volta. E si riscopre un’arma in più per Conte.

RIPARTENZA – L’ultima presenza da titolare di Aleksandar Kolarov risaliva a Inter-Parma dello scorso 31 ottobre. Da lì in poi una prolungata assenza per la positività al Coronavirus, e poi una condizione da recuperare. Fino a ieri sera. Antonio Conte fa turnover e lo lancia dal 1′, al posto di Alessandro Bastoni sul centro-sinistra della difesa. La prestazione non è pienamente sufficiente, perché sul serbo pesa il momentaneo vantaggio del Milan. Ma nella ripresa la musica cambia: per l’Inter, per Kolarov e forse non solo in quei cinquantacinque minuti.

NOVITÀ – Nel secondo tempo, infatti, Conte ridisegna l’Inter, e schiera un inedito 4-3-1-2. E Kolarov torna ricoprire il ruolo di una vita, quello di terzino sinistro. Le contingenze della partita (superiorità numerica e risultato da ribaltare) portano lui e compagni ad alzare notevolmente il baricentro, quindi in realtà opera come fluidificante a tutto campo. E si applica nella posizione di laterale mancino con l’abnegazione dei tempi migliori. Nell’assedio del secondo tempo è l’arciere sinistro, e tra lui e Achraf Hakimi contribuiscono a tenere schiacciato il Milan al centro. Considerando le scarse prestazioni, fin qui, come terzo di difesa, è quindi lecito attenderselo come un’arma in più sulla sinistra. Dove Ashley Young e Ivan Perisic non brillano affatto, e in cui Kolarov potrebbe provare a rinverdire i fasti della sua carriera.