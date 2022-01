Kolarov può ancora lasciare il segno nell’Inter: l’ultima missione prima dell’addio

Kolarov è ultimissimo nelle gerarchie di Inzaghi ma non per questo non può sognare di lasciare anche il suo segno nella stagione nerazzurra. L’ultima per il classe ’85 serbo, che sembra essere ormai arrivato anche a fine carriera. Il finale di stagione può ancora regalare un’ultima gioia da “record” prima dell’addio all’Inter

KOLAROV ASSENTE – Il vittorioso debutto stagionale dell’Inter in Coppa Italia è servito, tra le altre cose, per far registrare altre due prime volte. In rete sono andati Andrea Ranocchia e Stefano Sensi, entrambi al primo gol stagionale. In particolare, il centrocampista – che al momento non sa più se andrà in prestito alla Sampdoria (vedi aggiornamenti) – è il ventesimo marcatore dell’Inter di Simone Inzaghi in questa stagione. Un numero incredibile. Escludendo i portieri (al più protagonisti di autogol, es. Andrei Radu proprio contro l’Empoli), i primavera aggregati (es. Mattia Zanotti) e i calciatori ceduti a gennaio (es. Martin Satriano), solo un calciatore della rosa di Inzaghi non è ancora andato a segno. E si tratta ovviamente del meno utilizzato: Aleksandar Kolarov che, così come in Supercoppa Italiana, è rimasto in panchina per oltre due ore anche in occasione di Inter-Empoli. Restasse così la rosa dell’Inter dopo il mercato di gennaio, quindi con la conferma di Sensi e senza nessun acquisto, quella di Kolarov diventerebbe una missione. Trovare il primo (e ultimo) gol in maglia Inter nei suoi ultimi quattro mesi di calcio giocato. Magari su rigore, a fine stagione. In ogni caso, se Kolarov riuscisse ad andare a segno, l’Inter di Inzaghi completerebbe il suo quadro. Mandare tutti i calciatori in gol non è roba da tutti… Ma il futuro del numero 11 nerazzurro è ancora avvolto nel mistero: concluderà la stagione all’Inter?