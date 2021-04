Le ultime sul presente e il futuro di Aleksandar Kolarov, alle prese con un affaticamente muscolare e vicino all’addio all’Inter, nonostante la stima di Antonio Conte

AI MARGINI – Aleksandar Kolarov continua ad avere problemi fisici e anche oggi ha lavorato a parte (vedi articolo). La sua ultima presenza risale addirittura al 10 gennaio (otto minuti in Roma-Inter 2-2). Da lì in poi, tanta panchina e un affaticamento muscolare che sta andando per le lunghe. Tecnicamente Kolarov ha saltato solo le ultime cinque partite per infortunio, ma il serbo è uscito dalle gerarchie di Antonio Conte da tempo.

SCENARI – Il suo futuro sembra perciò già scritto: a 35 anni, l’ex Roma e Lazio vorrebbe restare in Italia e troverebbe almeno un paio di squadre pronte a dargli fiducia (QUI i club interessati). L’Inter, dal canto suo, ne sta apprezzando soprattutto le doti umane e professionali, dopo le critiche di inizio stagione da cui Kolarov era stato travolto.

RIVOLUZIONE – Lo stesso Conte lo considera un professionista esemplare, ma il suo ingaggio pesa parecchio (circa 3 milioni netti) sulle casse del club. Anche per questo motivo l’Inter difficilmente prolungherà il contratto del serbo oltre l’estate del 2021. Fatta eccezione per il terzetto titolare, il reparto difensivo verrà probabilmente rivoluzionato nei prossimi mesi di calciomercato.