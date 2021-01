Kolarov e Perisic titolari in Inter-Milan? In campionato...

Kolarov e Perisic titolari in Inter-Milan? In campionato furono un problema

Aleksandar Kolarov Inter-Pisa

In Inter-Milan di Coppa Italia Conte potrebbe riproporre come titolari sulla sinistra Kolarov e Perisic. Cioè la coppia che nel derby di campionato causò notevoli problemi, ma ai nerazzurri stessi.

COPPIA DI SINISTRA – Le probabili formazioni per Inter-Milan di Coppa Italia vedono sulla sinistra dello schieramento nerazzurro Kolarov in difesa e Perisic a centrocampo, come esterno sinistro. Una coppia che i tifosi hanno già visto. E intendo quelli delle due squadre, visto che il serbo e il croato erano titolari anche nel derby di campionato. Proprio questo dovrebbe far squillare un campanello di allarme. Pure forte.

CROLLO IN FASCIA – Nella sfida Inter-Milan di campionato infatti la fascia sinistra nerazzurra rappresentò un problema. Vero, sensibile, grave. Specialmente nei primi venti minuti, ma non solo. Kolarov e Perisic non trovarono praticamente mai il posizionamento giusto, lasciando praterie alle ripartenze rossonere. Parliamo di mesi fa, un periodo in cui gli equilibri difensivi di tutta l’Inter scricchiolavano. Contro chiunque. Ma il trauma nella psiche dei tifosi rimane, ed è specifico.

FIDUCIA CIECA – Se Conte riproporrà Kolarov e Perisic produrrà un notevole atto di fede. I suoi titolari nei rispettivi ruoli sono Bastoni e Young. Con poche discussioni. Riproporre una coppia che si è distinta per approssimazione e disordine è un rischio. Vedremo se l’allenatore avrà le risposte che cerca.