Kolarov come Alaba: Conte reinventa il dominio sul gioco. Inter lavora

Condividi questo articolo

Kolarov

Kolarov è il grande nome per il mercato dell’Inter nelle ultime ore. Il difensore piace per capacità di impostare il gioco e duttilità nel 3-5-2 di Antonio Conte. Gli ultimi sviluppi indicano la strada per il gioco nerazzurro, allineandosi all’evoluzione di David Alaba

UN MANCINO PER DUE – Aleksandar Kolarov rappresenta un profilo praticamente ideale per le richieste di Conte. Ha dimostrato la sua duttilità nell’ultima stagione, riuscendo a disimpegnarsi al meglio sia da laterale di centrocampo che da terzo di difesa. L’ex Manchester City domina in impostazione, riuscendo a mostrare la sua qualità a inizio azione, ma anche nei calci piazzati e nelle conclusioni. Qualche perplessità in più si potrebbe avere in fase difensiva, ma il ruolo andrebbe gestito nell’ottica del dominio nel possesso palla. Esattamente l’evoluzione avuta da Alaba al Bayern Monaco. D’altronde già nella scorsa stagione, Conte ha scelto Bastoni a difensori marcatori come Godin o Skriniar. Priorità a esperienza e gioco: Kolarov perfettamente nel progetto dell’Inter di Conte.