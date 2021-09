Kolarov, chance in Sampdoria-Inter? Non gioca in Serie A da gennaio

Kolarov potrebbe essere chiamato in causa da Inzaghi per la trasferta di Genova dopo l’infortunio occorso a Bastoni. Il difensore serbo non gioca una partita ufficiale con la maglia dell’Inter da 8 mesi.

SCELTE IN DIFESA – L’infortunio di Alessandro Bastoni dopo gli impegni con la maglia dell’Italia (vedi articolo) impone nuove scelte per quanto riguarda il pacchetto difensivo. Simone Inzaghi valuterà tutte le possibilità, che vedono al momento Federico Dimarco come il favorito per sostituire il numero 95 (vedi articolo). Nel caso in cui la scelta ricadesse invece su Aleksandar Kolarov, bisognerebbe anche considerare che il serbo non gioca da diversi mesi e questo non è un aspetto da sottovalutare in vista di una trasferta complessa come può essere quella di Genova contro la Sampdoria.

ULTIME APPARIZIONI – Kolarov non gioca una partita ufficiale in Serie A dal 10 gennaio 2021. Allo Stadio Olimpico di Roma, i capitolini allenati da Paulo Fonseca fermano sul 2-2 gli uomini di Antonio Conte, con le reti di Lorenzo Pellegrini, Milan Skriniar, Achraf Hakimi e Gianluca Mancini. Kolarov gioca solo gli ultimi 8′ del match. Questa è la sua ultima presenza in campionato. La sua ultima apparizione in maglia Inter è invece in Coppa Italia, il 9 febbraio, nella semifinale di ritorno contro la Juventus. Lo 0-0 finale condanna i nerazzurri all’eliminazione dopo la sconfitta dell’andata e Kolarov gioca gli ultimi 25 minuti del match. Da allora mai più in campo, solo panchina e mancate convocazioni per problemi fisici. Non un grande biglietto da visita.