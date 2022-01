Kolarov adesso è davvero di troppo: come cambiano le due liste dell’Inter a febbraio

Kolarov a giorni farà chiarezza sul suo futuro immediato. Altrimenti sarà costretta l’Inter a farla. Il mercato di gennaio porterà la società nerazzurra a modificare entrambe le sue liste, iscrivendo i nuovi acquisti al posto dei ceduti. E al momento i conti non tornano del tutto

PRIMO CAMBIO – Il mercato dell’Inter sembra andare nella direzione del cambio 1:1. Ovvero: per ogni uscita, un’entrata. Ad esempio, la cessione di Stefano Sensi in prestito alla Sampdoria libera un posto nella lista UEFA per la Champions League e di conseguenza nella lista Serie A per il campionato. Posto già prenotato da Robin Gosens (vedi articolo), in arrivo dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Ma non basterà.

SECONDO CAMBIO – Per far entrare in lista anche un attaccante, come Felipe Caicedo (vedi articolo), sarà necessario fare altro spazio. E in questo caso il cambio 1:1 dovrebbe riguardare Aleksandar Kolarov, destinato ad appendere anzitempo gli scarpini al chiodo. Senza l’uscita del difensore serbo, l’Inter potrebbe iscrivere il secondo acquisto solo in Serie A ma non in Champions League. In Italia, infatti, Alessandro Bastoni (vedi aggiornamento dal ritiro della Nazionale Italiana, ndr) in quanto Under-22 libera un posto extra in lista. Pertanto, qualcuno dovrà comunque rinunciare alla spedizione europea da febbraio.

TERZO CAMBIO – Per far quadrare i conti, l’attaccante del Genoa aspetta anche questo “aggiornamento” legato alle liste. E anche nel caso rimanga a sorpresa in rosa, difficilmente Kolarov verrebbe confermato nella lista UEFA. Gosens e possibilmente Caicedo arrivano per rimpiazzare proprio Kolarov e Sensi. L’Inter in Champions League può fare massimo tre cambi ed eventualmente avrebbe come posto extra l’iscrizione del quarto prodotto del vivaio al momento mancante. Un posto che è destinato a rimanere vuoto, visto che non ci sono altri calciatori scuola Inter nel mirino. E il prestito affrettato di Martin Satriano al Brest elimina anche il jolly della lista B: l’attaccante uruguayano a febbraio sarebbe potuto entrare nella seconda lista. Il terzo cambio last minute potrebbe verificarsi comunque in caso di addio – difficile – del connazionale Matias Vecino (vedi articolo). Chissà se gli ultimi giorni di mercato dell’Inter riserveranno ancora sorprese…