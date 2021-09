Kolarov 221 giorni dopo: stessa difesa all’Inter ma è sempre meno difensore

Kolarov è tornato in campo con la maglia dell’Inter in partite ufficiali. A distanza di oltre sette mesi dall’ultima volta. Il 35enne serbo, ormai prossimo ai 36 anni, ha un ruolo secondario ben preciso nell’attuale rosa nerazzurra

RIECCO KOLAROV – Pochi giorni fa si chiedeva che fine avesse fatto Aleksandar Kolarov (vedi focus). Entra al posto di Alessandro Bastoni proprio come il 9 febbraio 2021 (Juventus-Inter di Coppa Italia, ndr), ultima presenza ufficiale fino al debutta stagionale avvenuto ieri. L’avventura nerazzurra di Kolarov riparte dal ruolo di terzo mancino alle spalle del titolarissimo Bastoni. Un ruolo che al momento lo vede dietro nelle gerarchie, dove in questa stagione anche Federico Dimarco può dire la sua. Era un’altra Inter, forse è lo stesso Kolarov. Il classe ’85 serbo non sembra dare grandi garanzie in fase difensiva. In particolare, Kolarov in marcatura non è esattamente Bastoni. Ma questo l’Inter lo sapeva già un anno fa, quando lo prelevò dalla Roma. Scelta ben precisa.

NON-DIFENSORE – Entrato sul 6-0 a nemmeno 15′ dalla fine, Inter-Bologna termina 6-1 e Kolarov fa giusto in tempo a partecipare alla dormita difensiva che regala il gol della bandiera agli ospiti. Un “debutto” non di certo indimenticabile, da questo punto di vista. Il numero 11 nerazzurro non è in rosa per fare il difensore, semmai per dare un’opzione in più a Simone Inzaghi nella costruzione della manovra da dietro nella partite in cui è possibile rinunciare a un marcatore puro. La difesa è l’unico reparto confermato in blocco rispetto alla passata stagione, ma i ruoli sono più definiti. Sarà molto difficile rivederlo dal 1′, ma a partita in corso forse avrà modo di mettere qualche minuto in più nelle gambe. Del resto, Kolarov è tornato in campo dopo 221 giorni di assenza: impossibile avere aspettative maggiori, soprattutto in marcatura (sul 6-0…).