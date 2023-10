Klaassen-Sensi, testa a testa nella sosta: chi convincerà Inzaghi?

Questa sosta per le nazionali nasconde un testa a testa in casa Inter. Klaassen e Sensi infatti sono entrambi a Milano agli ordini di Inzaghi. Chi convincerà il tecnico?

DUALISMO – Klaassen e Sensi sono due giocatori che fin dall’ultimo giorno di mercato sono sembrati in competizione per un ruolo a centrocampo nell’Inter. Anche se tra i due c’è una differenza: l’olandese può giocare in Champions League mentre l’italiano no. Una scelta precisa. Cosa che poteva far immaginare un’alternanza precostitutita. Poi però l’ex Monza è stato fermato dai soliti problemi fisici. E allora adesso la situazione è tutta da dirimere.

GERARCHIE IN DEFINIZIONE – Se in questa sosta di fatto Sensi si gioca quella che sembra la sua ultima possibilità di rientrare nelle rotazioni, Klaassen piano piano ha lavorato per ritagliarsi il suo spazio. E proprio l’assenza dell’ex Monza gli ha permesso di trovare minutaggio. Persino una presenza da titolare con la Salernitana. In Serie A. Ossia quello che doveva essere il territorio del suo competitor. In questa sosta quindi il testa a testa è più vivo che mai.

TESTA A TESTA NELLA SOSTA – Sia Klaassen che Sensi sono a Milano. Ad allenarsi agli ordini di Inzaghi, senza “disturbi” dalle nazionali. E per quanto valga ancora la distinzione tra campionato e Champions League, la fiducia di Inzaghi va oltre. In queste due settimane si può dimostrare qualcosa. Qualcosa che faccia la differenza nelle scelte dell’allenatore. Chi la spunterà tra l’olandese e l’italiano?