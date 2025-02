Kimmich sul taccuino dell’Inter. Lo scenario e il possibile impatto in Serie A!

Joshua Kimmich non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il Bayern Monaco, data l’indisponibilità dei bavaresi a continuare ad attendere una sua risposta alla richiesta di rinnovo contrattuale: ora si aprono vari scenari, con l’Inter possibile protagonista.

IL PUNTO – Joshua Kimmich, possibile obiettivo di mercato dell’Inter per l’estate, e il Bayern Monaco non dovrebbero proseguire la propria storia insieme a partire dalla prossima stagione. Il calciatore tedesco era in trattative con i bavaresi per trovare una soluzione ideale per le parti al fine della fumata bianca, ma il suo eccessivo attendismo ha spinto la squadra tedesca a ritirare la propria proposta, delineando così uno scenario più chiaro per il futuro. In questo contesto, varie sono le possibilità per il futuro.

Kimmich potrebbe lasciare il Bayern Monaco: la posizione dell’Inter e delle concorrenti

LO SCENARIO – Kimmich fa gola a tante squadre europee di rilievo in vista della prossima annata. Tra di esse spiccano l’Inter e il Real Madrid, entrambe intenzionate a imbastire una trattativa con il suo entourage per provare a ingaggiarlo. In questo momento i nerazzurri dispongono, in cabina di regina, di Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani. Per motivi diversi, non vi è una totale certezza riguardo la permanenza dei due centrocampisti nel club meneghino. Ecco che, in caso di possibilità concreta di arrivare al tedesco, l’Inter potrebbe non volersi fare trovare impreparata.

INNESTO IMPORTANTE – L’eventuale approdo di Kimmich all’Inter sarebbe in grado di alterare ulteriormente gli equilibri in seno al Campionato italiano. La sua qualità nella gestione del pallone e le sue doti di leadership gli consentirebbero di adeguarsi in fretta ai meccanismi di gioco di Simone Inzaghi, conferendo ai nerazzurri un’ulteriore base per sostenere con forza le proprie ambizioni di vittoria nelle varie competizioni disputate in stagione.