Kevin Zefi segna e sparisce: mese-chiave per il suo futuro all’Inter

Kevin Zefi è sempre più lontano dall’Inter sebbene la sua stagione in maglia nerazzurra non sia da buttare. Anzi, il ritorno in campo – seppur tardivo – finora può essere considerato positivo. Il futuro del talento irlandese, però, si decide già in questo mese di gennaio. Attese novità

RIPRESA SOLO PARZIALE – La stagione di Kevin Zefi, “bloccato” nell’Inter Under-18 senza aver fatto il salto in Primavera 1 (Under-19), continua con alti e bassi. Terminata la fase di rumor di calciomercato durata per tutta l’estate, che lo vedevano già in maglia Newcastle United, il classe 2005 irlandese si è ripreso dall’infortunio alla spalla di fine stagione precedente. L’esordio stagionale in casa del Parma è da film: Zefi entra e segna una doppietta, ribaltando la partita. Gol da tre punti per l’Inter. Poi arriva la prima da titolare nella vittoria casalinga contro il Torino, che lo vede in campo per un’ora. Da dimenticare la prima giocata per intero, vista la sconfitta in casa del Genoa. Da segnalare l’ammonizione nella vittoria in casa contro la Lazio, partendo dalla panchina. Infine, altro gol pesante nell’1-2 in casa del Sassuolo, nuovamente da titolare. Non c’è traccia di Zefi, invece, nella doppia vittoria nerazzurra contro Sampodoria e Fiorentina prima di Natale. Tornerà per la prossima contro il Cagliari? Appuntamento al 14 gennaio per la risposta…

Kevin Zefi lontano: basta Inter da gennaio?

FUTURO SEMPRE INCERTO – Tre gol in cinque presenze per Zefi, che a febbraio compirà 19 anni ma già da adesso può firmare con chi vuole. Sì, il contratto in scadenza con l’Inter il 30 giugno 2024 non è mai stato rinnovato. E probabilmente neanche più discusso. Il futuro di Zefi da ormai sei mesi non sembra essere l’Inter e chissà se lo sarà in questa seconda parte di stagione. Il rischio che sia già un ex c’è. Nel frattempo, l’Irlanda Under-19 non lo convoca più. E la Nazionale Albanese sogna di mettere le mani sul talento di origini albanesi nato a Dublino. Sia in Albania sia in Irlanda le aspettative su Zefi sono enormi ma è così anche in Inghilterra, dove c’è chi lo aspetta per vestire la maglia bianconera del Newcastle con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia. Sarà davvero questo il futuro di Zefi? L’Inter attende comunicazioni e viceversa. Pensare che quello di Sassuolo-Inter sia stato l’ultimo di venticinque gol nerazzurri firmati Zefi non è reato. E che sia stata anche l’ultima apparizione in maglia Inter è un’opzione da prendere in considerazione: il calciomercato di gennaio è aperto anche per Zefi. L’Inter sarà più morbida?