Kessie obiettivo dell’Inter? Ecco dove potrebbe giocare nel 3-5-2 di Inzaghi

Franck Kessie potrebbe lasciare il Milan. Le negoziazioni per il rinnovo con i rossoneri vanno a rilento (vedi articolo) e l’Inter, in questo scenario, potrebbe inserirsi. Dove giocherebbe l’ivoriano nel 3-5-2 di Inzaghi?

A ZERO – Franck Kessie potrebbe vivere lo stesso destino di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista, colonna del Milan, non ha ancora rinnovato il contratto, in scadenza nel 2022. Le negoziazioni vanno a rilento e, di questo scenario, potrebbe approfittare l’Inter, come già fatto con Calhanoglu, strappato a zero ai cugini. I nerazzurri sono da tempo estimatori dell’ivoriano, seguito già durante la gestione di Conte. In caso di approdo in nerazzurro, dove giocherebbe nel 3-5-2 di Inzaghi?

CENTROCAMPO MUSCOLARE – Kessie è reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia del Milan. Lo testimoniano i numeri: 13 gol( di cui 11 su rigore) e 6 assist siglati nella stagione 2020/21. Nell’Inter, sicuramente, potrebbe ricoprire tutti i ruoli del centrocampo: sarebbe un perfetto centrocampista da schierare davanti alla difesa, o una mezzala dalle caratteristiche di corsa e copertura. Sarebbe certamente un ottimo acquisto per la formazione di Inzaghi, che aggiungerebbe fisicità ad un centrocampo già di altissimo livello. In attesa di capire la volontà dell’ivoriano, l’Inter è alla finestra, in attesa di capire i margini per un altro acquisto a zero di alto livello.