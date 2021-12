Kessié e i suoi fratelli: quando il parametro zero per l’Inter fa rima con Brozovic

Kessié non è l’unico possibile colpo a parametro zero del 2022 a centrocampo. La lista a cui può accedere anche l’Inter è ben nutrita ma parte da una certezza e da un rischio che ad altri non interessa. Prima bisogna evitare la beffa legata a Brozovic

CENTROCAMPO – Il discorso fatto per André Onana e Matthias Ginter (vedi focus) può essere replicato per il centrocampo ma con un asterisco gigantesco. Il piano A dell’Inter è già in casa. E si chiama Marcelo Brozovic, che è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato. Nella migliore delle ipotesi l’Inter non avrebbe bisogno di pescare un parametro zero in mezzo al campo. In attesa del rinnovo del centrocampista croato, comunque, le occasioni non mancano. A partire da Franck Kessié, che il Milan non ha ancora blindato. In caso di mancato rinnovo, il classe ’96 ivoriano rappresenta una grande occasione di mercato in Serie A. Sulla scia del colpo Hakan Calhanoglu per l’Inter. Ma non esiste solo l’occasione Kessié che, tra l’altro, pretende un ingaggio fuori budget.

Kessié piano B di Brozovic, ma non solo per l’Inter

NON SOLO KESSIÉ – Un altro nome interessante nel mercato dei parametri zero è quello di Corentin Tolisso, classe ’94 in uscita dal Bayern Monaco a fine stagione. Si tratta di un profilo da rilanciare dopo un triennio a dir poco sotto le aspettative a seguito del grave infortunio rimediato. Sempre dalla Bundesliga occhio al classe ’96 svizzero Denis Zakaria, compagno di squadra di Ginter al Borussia Monchengladbach, che proverà a monetizzare già a gennaio dalle loro cessioni. Altra occasione svizzera, già nota in Italia, è il classe ’92 Remo Freuler, coetaneo di Brozovic e non ancora certo di restare all’Atalanta. Sarebbe un usato sicuro low cost e low profile. Infine, il profilo più giovane è il francese Boubacar Kamara, classe ’99 dell’Olympique Marsiglia, già accostato a diversi club italiani. Tra le occasioni di mercato a centrocampo non esiste solo Kessié, ma il piano A dell’Inter rimane Brozovic: guai a regalare il colpo a zero agli altri.