Keita usato sicuro. Ecco perché può essere una soluzione giusta

L’Inter è sempre al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Al momento le priorità sono un esterno destro ma anche quella di trovare un attaccante da affiancare a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Keita Balde è l’opzione numero uno, ecco perché sarebbe la soluzione giusta.

USATO SICURO – Keita non è nuovo all’Inter. I nerazzurri infatti già lo hanno visto agire a San Siro nel 2018-2019 con Luciano Spalletti in panchina. Con il tecnico toscano Keita è stato un’arma importante collezionando 29 presenze totali con 5 reti e 2 assist per un totale di 1045 minuti giocati. Keita è stato anche decisivo per la qualificazione in Champions League all’ultima giornata contro l’Empoli dove segnò il gol del momentaneo vantaggio nerazzurro con un dribbling e tiro secco dal limite dell’area. Quella prestazione però fu macchiata da una sciocchezza colossale quando strattonò il portiere dei toscani vanificando il gol di Marcelo Brozovic in ripartenza a porta vuota lasciando l’Inter in dieci per gli ultimi minuti di fuoco. Keita è l’usato sicuro con Inzaghi che lo ha già allenato alla Lazio.

QUESTIONE MERCATO – Il Monaco non sembra disposto a tenere Keita e lo potrebbe lasciar partire in prestito con diritto di riscatto, l’opzione preferita dell’Inter in questo mercato (vedi articolo). Al momento l’attaccante si trova in Liguria dove si sta allenando in solitudine. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, sogna il ritorno dopo la passata stagione del senegalese ma l’ingaggio è alto. L’Inter sembra l’opzione numero uno con Keita che andrebbe ad occupare lo slot della quarta punta (se non addirittura terza). Alexis Sanchez deve convincere la società e Inzaghi a credere ancora in lui. Vedremo se il cileno ci riuscirà e se alla fine Keita tornerà a Milano.