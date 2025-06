Keita nuovo obiettivo dell’Inter! Una diga a centrocampo per Chivu

Mandela Keita è sul taccuino dell’Inter per rinforzare il proprio centrocampo. Il suo profilo viene reputato ideale per aggiungere determinate caratteristiche al reparto mediano.

LA NOTIZIA – Mandela Keita rappresenta uno dei calciatori monitorati dall’Inter nell’ottica di aggiungere qualità tecniche e fisiche al proprio centrocampo. Il centrocampista belga, che ha svolto un ruolo attivo nella campagna verso la salvezza del Parma di Cristian Chivu, è infatti dotato di caratteristiche di cui al momento difetta la compagine nerazzurra. La sua natura di mediano dotato di muscoli, resistenza e significativa forza fisica lo rende un profilo appetibile a una squadra, come quella meneghina, che vuole attuare una mini-rivoluzione anche a centrocampo.

Keita, caratteristiche e prospettive: Chivu può sponsorizzarlo all’Inter

QUALITÀ – Per l’appunto, Keita è un tipo di centrocampista che all’Inter è mancato negli ultimi anni. La sua stazza si abbina a una dinamicità nel possesso palla non marginale, così da delineare un profilo che è inopportuno definire come soltanto “di quantità”. Al contempo, però, è corretto rimarcare che la sua posizione tende ad essere più arretrata rispetto a quella di Nicolò Barella, come si evince dal raffronto dei dati offensivi dei due calciatori. Se si analizzano soltanto quelli difensivi, invece, il belga ne esce rafforzato: 0.7 intercetti a partita, contro lo 0.4 del sardo; 0.6 dribbling subìti contro 1; 1 rinvio difensivo a partita contro 0.5.

LA CRESCITA – Sotto la guida di Chivu, che su di lui ha puntato con convinzione nel finale di stagione al Parma, Keita potrebbe accrescere il proprio status attraverso il graduale adattamento al contesto di una big. Ricevendo il giusto tempo per crescere e maturare sotto l’egida del rumeno, il calciatore classe 2002 potrebbe ritagliarsi uno spazio importante all’Inter. Sopperendo, di conseguenza, a una lacuna che i nerazzurri intendono colmare nel proprio centrocampo.