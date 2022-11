Karsdorp, Inter coperta. Il suo arrivo significherebbe un addio

Tiene banco sul mercato la situazione legata a Rick Karsdorp. L’esterno destro olandese è un separato in casa con la Roma, dopo la rottura con il tecnico José Mourinho. La Juventus punta su di lui, ma anche l’Inter è interessata (vedi articolo). Considerata la situazione sulla fascia, un suo arrivo significherebbe un addio sicuro.

FASCE COPERTE – Su Rick Karsdorp è da segnalare anche l’interesse dell’Inter. L’esterno olandese della Roma è in partenza, diventando così una vera e propria occasione per il mercato di gennaio. In casa nerazzurra, però, bisogna segnalare come la fascia destra – dove agisce Karsdorp – è già coperta. Con ben tre alternative. Ovvero il suo connazionale Denzel Dumfries e i due italiani Matteo Darmian e Raoul Bellanova. Difficile pensare a un quarto giocatore per lo stesso ruolo. Così come lo è pensare di spostare proprio Darmian a sinistra (dove già sono presenti Federico Dimarco e Robin Gosens), avendo così tre alternative per lato.

POSSIBILE ADDIO – Difficile da pensare, ma non impossibile. Perché nonostante il fatto che le fasce dell’Inter siano coperte, la loro situazione è precaria. Ecco perché l’eventuale arrivo di Rick Karsdorp significherebbe un possibile addio di qualcuno a fine anno o, perché no, già a gennaio. Al momento Matteo Darmian è in scadenza di contratto nel giugno del 2023, mentre Raoul Bellanova soltanto in prestito fino al termine della stagione. Denzel Dumfries è uno dei principali nomi che potrebbero essere sacrificati sul mercato dopo l’interessamento già la scorsa estate del Chelsea. Infine, Robin Gosens, che potrebbe lasciare già a gennaio. A quel punto Darmian potrebbe essere dirottato a sinistra alle spalle di Federico Dimarco e Rick Karsdorp andrebbe a coprire a quel punto il vuoto che lascerebbe sulla fascia destra.