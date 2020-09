KantÃ©, sogno Inter destinato a rimanere tale: titolare inamovibile

Kanté, sogno Inter destinato a rimanere tale: titolare inamovibile

N’Golo Kanté è indubbiamente il nome per il mercato nerazzurro che più ha scaldato i sogni dei tifosi. Tuttavia, sembra essere un sogno destinato a rimanere tale. Per il Chelsea, infatti, resta un titolare inamovibile, come dimostra anche la partita di oggi contro il Liverpool.

SOGNO DI MERCATO – N’Golo Kanté, un sogno per l’Inter destinato a rimanere tale. Anche nel caso che la società riesca a piazzare qualche esubero e a racimolare il tesoretto necessario per l’assalto al centrocampista, bisogna fare i conti anche e soprattutto con la volontà del Chelsea. Una volontà già espressa giorni fa dal tecnico Frank Lampard, che non ha alcuna intenzione di privarsene. Come dimostrato anche dalla partita in corso ora allo Stamford Bridge contro il Liverpool, dove il centrocampista campione del Mondo è nuovamente in campo al suo posto da titolare.

ALTRE PRIORITÀ – Insomma, quasi impossibile (il quasi è d’obbligo quando si parla di calciomercato) vedere – almeno in questa stagione – Kanté in nerazzurro. Le priorità, al momento, sono altre. Specialmente in un momento economicamente difficile per il calcio come quello che stiamo vivendo. L’arrivo di Arturo Vidal con ogni probabilità completerà il reparto del centrocampo (salvo massicce partenze dell’ultimo minuto). Resta da capire se la società deciderà di puntellare la rosa con altri colpi, dal momento che anche Ivan Perisic sembra dare buone risposte per quanto riguarda la fascia sinistra.