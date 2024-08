Kamate, sirene di mercato oppure opzione a sorpresa per l’Inter?

Il nome di Issiaka Kamate non è totalmente sconosciuto a chi segue l’Inter Primavera, considerando le sue tante presenze. Ma ora nemmeno a chi, in questa torrida estate, guarda i test amichevoli dei nerazzurri. Dove il francese si sta giocando le sue carte, tra le sirene di mercato.

SIRENE DI MERCATO – Classe 2004, Issiaka Kamate è uno dei punti di forza dell’Inter Primavera che, nelle scorse stagioni, ha vinto un campionato di categoria e ha raggiunto una semifinale scudetto. Esterno destro francese, nelle ultime uscite precampionato è sceso sempre in campo da titolare. Anche ieri contro il Pisa, dove ha poi lasciato il posto a inizio secondo tempo a Matteo Darmian. Su di lui è forte l’interesse di diverse squadre, sia in Italia, che all’estero. Nel nostro campionato ha chiesto informazioni il Verona, mentre fuori dai confini italiani è l’Anderlecht la squadra che più sta facendo sul serio per avere l’esterno destro in prestito.

Kamate tra mercato e permanenza: opzione in più per l’Inter?

OPZIONE – Considerando la lunghezza della prossima stagione e la situazione sulla fascia destra dell’Inter, attenzione all’opzione a sorpresa. Issiaka Kamate si sta giocando le sue carte per impressionare Simone Inzaghi, che gli ha naturalmente dato fiducia anche e soprattutto per l’assenza di Denzel Dumfries. In attesa che l’olandese rientri e che definisca la questione rinnovo, resta da capire quello che sarà il destino proprio della fascia destra. Lo scorso anno lo stesso Dumfries ha saltato diverse partite e il solo Matteo Darmian come vice sembra essere troppo rischioso per una stagione ricca di impegni come la prossima. A questo punto può tornare utile proprio Kamate, anche per una questione di liste. Non resta che attendere eventuali sviluppi di mercato.