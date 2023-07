Kamada, opzione Inter? Dove potrebbe giocare con Inzaghi

Daichi Kamada è sempre più al centro del mercato italiano. Milan e Lazio, negli ultimi mesi, si sono fatte avanti. In entrambi i casi il trasferimento non si è concretizzato. Per l’Inter potrebbe rappresentare un’occasione low-cost.

OCCASIONE KAMADA – Daichi Kamada, giapponese classe 1996, è un nome caldo per il mercato italiano in questa sessione. Il giocatore, svincolato da Luglio, ha ricevuto tante offerte senza ancora trovare una sistemazione. In Italia a muoversi per il giapponese sono state Milan e Lazio senza mai sferrare l’affondo decisivo. Kamada viene da una stagione esaltante al Eintracht Francoforte. Il centrocampista ha messo a segno 16 gol e 7 assist tra campionato e coppe. Di queste sedici reti, Daichi ne ha realizzate ben tre in Champions League. Questo rendimento e il costo relativamente basso dell’operazione possono rappresentare un’occasione. L’Inter è a caccia di un’altra mezzala e il profilo di Kamada può rientrare nei radar nelle prossime settimane.

SULLA SCIA DI CALHANOGLU – Se Kamada verrà preso in considerazione dai vertici dell’Inter, Simone Inzaghi dovrà trovargli una collocazione. Il 26enne, nell’ultima stagione, ha giocato in un 3-4-2-1. In questo modulo, Kamada ha rivestito principalmente il ruolo di trequartista. Nonostante ciò, il giapponese è stato impiegato anche da centrocampista centrale. Questa sua duttilità può far comodo all’Inter e ricorda il percorso fatto da Hakan Calhanoglu. Il turco sia in Bundesliga sia al Milan ha sempre giocato sulla trequarti. All’Inter, poi, Hakan si è abbassato sulla linea dei centrocampisti prima come mezzala e poi come regista. Il tutto con ottimi risultati. Inzaghi, allo stesso modo, potrebbe plasmare Kamada nel ruolo di mezzala. Il giapponese potrebbe costituire un’ottima alternativa di Nicolò Barella e Davide Frattesi a gara in corso. Il vizio dell’inserimento in zona gol e la raffinata tecnica possono portare imprevedibilità e svoltare gare bloccate.