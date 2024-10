Juventus, Thiago Motta in fase difensiva manda un segnale all’Inter

Thiago Motta ha dato da subito la sua impronta alla Juventus, puntando sul 4-2-3-1 e sul possesso palla. Ma il punto di forza assoluto dei bianconeri è la fase difensiva.

TATTICA – Thiago Motta ha come modulo di riferimento il 4-2-3-1, anche se in realtà poi le pedine all’interno dello schema sono molto dinamiche a seconda delle necessità di copertura in non possesso o di sviluppo della manovra in possesso. Il gioco del tecnico punta sul possesso palla (e infatti la Juventus è prima per possesso medio), sviluppato fin dalla difesa con una fitta rete di scambi corti. Attenzione però: questa idea è sfruttata primariamente come arma difensiva per nascondere la sfera agli avversari e tenerli lontani dalla propria area. La fase offensiva negli ultimi metri è lasciata molto all’estro e alla creatività dei singoli.

STATISTICHE – Il lato migliore della Juve di Motta è quello difensivo. La squadra ha subito un solo gol in Serie A, per di più su rigore. E la distanza rispetto alle altre si vede anche nei tiri subiti, appena 6,4 a gara (la seconda migliore è il Como a 9,8). Meno brillante l’attacco, che per conclusioni a partita è dodicesimo in campionato e gli 11 gol segnati riflettono questa difficoltà nel creare. Molte responsabilità in fase offensiva come si diceva sono lasciate ai singoli, e infattii i bianconeri sono secondi per dribbling a partita.

DETTAGLI – Il referente assoluto della mostruosa difesa di Motta era Bremer, ma l’infortunio del brasiliano ha spalancato le porte a Kalulu. Il classe 2000 è il primo regista della squadra (primo per passaggi) e sa anche spingersi in avanti leggendo gli spazi come chiede Motta. Cambiaso è il jolly del tecnico. La sua intelligenza tattica lo fa trovare praticamente ovunque, rendendolo un elemento chiave dello sviluppo della manovra: quarto per passaggi medi, primo per cross, terzo per passaggi chiave e autore anche di un gol. Vlahovic è l’unico vero centravanti a disposizione di Motta: primo per tiri a partita e miglior marcatore con 5 reti.