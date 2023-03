Juventus, lo stato di forma in vista dell’Inter: un solo KO

Si avvicina la sfida di domani tra Inter e Juventus valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come arrivano i bianconeri alla partita attraverso i numeri delle ultime cinque gare disputate.

ULTIME CINQUE – L’Inter si prepara a ospitare la Juventus a San Siro, nel ritorno del derby d’Italia che all’andata vide prevalere i bianconeri. Ma come ci arriva la squadra di Massimiliano Allegri alla partita di domani? Le ultime cinque partite ci dicono che i bianconeri in un ottimo stato di forma, come dimostrano le quattro vittorie e un’unica sconfitta tra Serie A ed Europa League. Il tonfo è arrivato contro la Roma di José Mourinho allo Stadio Olimpico, un 1-0 firmato da Gianluca Mancini. Per il resto la Juventus ha messo a segno dodici reti nelle ultime cinque, subendo cinque gol (uno contro i giallorossi, due nel derby contro il Torino e due contro la Sampdoria). Una partita che resta difficile e importantissima per l’Inter, che è chiamata a confermare il secondo posto in classifica.